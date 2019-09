Set acustico per Myles Kennedy e Mark Tremonti - VIDEO

Myles Kennedy e Mark Tremonti degli Alter Bridge sono stati ospiti negli uffici della radio di Berlino Star FM. I due erano lì per promuovere “Walk The Sky”, il nuovo album della band alt-metal statunitense che uscirà il prossimo 18 ottobre per Napalm Records.

Nello studio della radio tedesca Kennedy e Tremonti hanno proposto in acustico due canzoni: “In Loving Memory”, tratta dal loro album d’esordio del 2004 “One Day Remains” e “Wouldn't You Rather”, inclusa nell’ultimo disco.

Tracklist:

1. One Life

2. Wouldn’t You Rather

3. In The Deep

4. Godspeed

5. Native Son

6. Take The Crown

7. Indoctrination

8. The Bitter End

9. Pay No Mind

10. Forever Falling

11. Clear Horizon

12. Walking On The Sky

13. Tear Us Apart

14. Dying Light

Dopo l’uscita di “Walk the Sky” gli Alter Bridge daranno il via a un tour europeo che prevede anche un concerto italiano, al Mediolanum Forum di Assago (Mi) il 2 dicembre, dove saranno supportati dagli Shinedown e dai Raven Age.