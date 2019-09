NUOVOIMAIE a Il Jazz Italiano nelle Terre del Sisma: il video

Si è conclusa lo scorso primo settembre a L'Aquila l'edizione 2019 di Il Jazz Italiano nelle Terre del Sisma, maratona benefica - sostenuta da NUOVOIMAIE - iniziata il 24 agosto scorso con una marcia solidale che ha toccato i centri di Camerino, Fiastra, Ussita, Castelluccio di Norcia, Accumuli, Amatrice e altre cittadine colpite dagli episodi sismici degli ultimi anni e culminata con i live set sparsi nel capoluogo abruzzese, che ha visto alternarsi sui propri palchi tanto big della canzone italiana come Ornella Vanoni e Fabio Concato quanto figure di spicco della scena jazz tricolore come Simona Faraone, Emanuela Di Benedetto, Stefania Tallini, Simona Severini, Roberta Brighi, Marcella Carboni, Caterina Palazzi e Ada Montellanico, storica organizzatrice della rassegna che ha contribuito anche come artista ad arricchire il cartellone del festival.

Il resoconto in video della manifestazione - disponibile nel frame visibile qui sopra - alterna a immagini riprese durante gli show proposti al pubblico gli interventi di organizzatori e sostenitori del festival.

"Far partire questa maratona dalla Casa dello Studente [struttura che ospitava gli universitari fuori sede nel crollo della quale, durante la scossa del 6 aprile 2009, persero la vita otto giovani, ndr] ha un significato particolare: la vostra presenza ci offre l'opportunità di condividere la memoria", ha spiegato il direttore artistico di Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma Paolo Fresu: "Quando la musica serve per raccontare il passato e sottolineare il presente noi siamo fieri di questo".

"Abbiamo voluto dedicare questa manifestazione alle donne musiciste", ha ribadito Ada Montellanico, artista, storica organizzatrice di Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma e delegata NUOVOIMAIE per la musica: "Siamo tantissime, abbiamo bisogno di più spazio, più di quello che i festival e gli eventi usualmente ci assegnano, perché i progetti sono molti e davvero molto interessanti. Ci sono artiste di varie generazioni, con stili diversi: tutto è centrato sulla creatività femminile, e questa è una cosa che mi rende molto orgogliosa. Occorre dare più ascolto e conoscere di più questi incredibili progetti di donne".

"Il Jazz Italiano nelle Terre del Sisma è un evento molto importante, in cui centinaia di artisti celebrano la città e attraverso la musica trovano una chiave per unirsi ed essere solidali con il territorio", le ha fatto eco il presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micciché, al quale si è aggiunta anche la voce del delegato dell'Istituto per la musica Claudio Carboni: "E' un onore per me essere qui a L'Aquila, ed è un grande piacere avere il supporto di NUOVOIMAIE per questo festival, che è un sostegno alle terre traumatizzate dal terremoto e un modo per ridare speranza, attraverso la musica".

