Ron Wood: esce l'omaggio dal vivo “Mad Lad: A Live Tribute To Chuck Berry”

Ron Wood renderà omaggio a Chuck Berry pubblicando il prossimo 15 novembre un nuovo album dal vivo intitolato “Ronnie Wood With His Wild Five - Mad Lad: A Live Tribute To Chuck Berry”.

Il disco è stato registrato al concerto del Tivoli Theater di Wimborne Minster (Gran Bretagna) il 13 novembre 2018. Quella sera il chitarrista dei Rolling Stones ebbe come ospiti sul palco la cantante Imelda May e il pianista Ben Waters.

L’album sarà disponibile su CD, LP, cofanetto deluxe e cofanetto in edizione limitata super deluxe. Più sotto potete vedere la copertina – disegnata dallo stesso Wood -, consultare la tracklist e ascoltare “Talking About You”.

Tracklist:

1. Tribute to Chuck Berry

2. Talking About You

3. Mad Lad

4. Wee Wee Hours Feat Imelda May

5. Almost Grown Feat Imelda May

6. Back In The USA

7. Blue Feeling

8. Worried Life Blues

9. Little Queenie

10. Rock ‘N’ Roll Music Feat Imelda May

11. Johnny B Goode