Billy Bragg: esce “Best Of Billy Bragg At The BBC 1983 – 2019”

Esce “Best Of Billy Bragg At The BBC 1983 – 2019”, una compilation di performance del 61enne cantautore inglese realizzate negli studi di BBC dai primi anni ottanta a oggi: la raccolta sarà disponibile in digitale e CD a partire dal 20 settembre e in vinile dal 15 novembre.

L'album è completamente rimasterizzato e contiene tracce inedite, include una selezione di brani tratti dalle sessioni effettuate, tra gli altri, per John Peel, David Jensen, Janice Long, Phill Jupitus, Bob Harris, Tom Robinson.

In merito alla raccolta, Billy Bragg dice:

“Work in progress. È così che John Peel pensava alle sue sessioni serali, offrendo agli artisti l'opportunità di provare nuove canzoni in un ambiente da studio. È così che li vedevo anche io. La conferma di una ‘Peel session’ fu un segnale per mettere insieme le mie idee, per definire materiale che fino a quel momento era stato poco più che delle parole scarabocchiate su una pagina o una melodia suonata durante un soundcheck. Ecco perché alcuni dei brani qui hanno un diverso fraseggio e arrangiamento rispetto a ciò che è andato su disco. Le canzoni erano nuove, potete sentire che stavo ancora cercando la mia strada dentro di loro. Diverse sono state concepite e scritte la sera precedente la sessione. In un caso, ho composto una canzone da zero mentre lo spettacolo era in onda. Quell'abilità è sempre stata una componente chiave delle mie session alla BBC, il brivido di fare qualcosa per la prima volta. E qui ho raccolto tutti i momenti migliori in 36 anni dei miei lavori in corso”.

Billy Bragg è al momento impegnato negli Stati Uniti nel tour ‘One Step Forward, Two Steps Back’.