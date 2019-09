Supergrass: ascolta la cover di "Next to You" dei Police

Dopo una pausa lunga nove anni i Supergrass sono tornati insieme. Per il momento con qualche concerto nella natia Gran Bretagna, ma per il 2020 è previsto un tour più ampio con una puntata anche negli Stati Uniti.

Parlando della riunione, il batterista della band Danny Goffey dice:

“Tutto si è allineato per far sì che ciò accadesse nel 2020. Era la prima volta che sentivamo collettivamente il ronzio di tornare insieme in una stanza e suonare canzoni. Siamo estremamente entusiasti di uscire e portare un po' di gioia Supergrass a tutti i nostri fan... e alle loro famiglie allargate".

All'inizio del prossimo anno, la band partirà per un reunion tour europeo – che purtroppo, al momento non prevede live in Italia - e suoneranno anche negli Stati Uniti a New York e Los Angeles. Festeggeranno anche il 25° anniversario del loro primo album “I Should Coco” pubblicando il prossimo 24 gennaio un cofanetto intitolato “Supergrass: The Strange Ones 1994-2008”. Il box conterrà tutti e sei i loro album, nonché: tracce live, lati B, outtakes, remix. Ci saranno sei ore di musica inedita, tra cui cinque brani ‘instant grat’. Uno di questi è una cover di “Next to You” dei Police, inclusa nel loro album d’esordio del 1978 “Outlandos D’Amour”.

Calendario concerti:

4/2 – Paris, France – Casino de Paris

5/2 – Brussels, Belgium – Ancienne Belgique

7/2 – Amsterdam, Netherlands – Paradiso

14/2 – Dublin, Ireland @ Olympia Theatre

17/2 – Belfast, Northern Ireland @ Ulster Hall

20/2 – Glasgow, UK @ Barrowland Ballroom

24/2 – Newcastle-Upon-Tyne, England – O2 Academy Newcastle

26/2 – Manchester, UK @ O2 Victoria Warehouse

29/2 – Leeds, UK @ O2 Academy Leeds

3/3 – Birmingham, UK @ O2 Academy Birmingham

6/3 – London, UK @ Alexandra Palace

1/4 – Los Angeles @ Wiltern

9/4 – New York, NY @ Brooklyn Steel