Billie Eilish: "Sono nata con le tette grosse"

La questione sembra essere di primaria importanza, così Billie Eilish è tornata nuovamente a parlare del motivo per cui indossa abiti comodi e di taglia abbondante. Parlando con il magazine Elle, la 17enne più famosa del pop ha detto che indossa camicie larghe per evitare che le persone si sentano "a disagio" date le sue "enormi tette".

Ha detto Billie:

“Sono nata con le cazzo di tette, fratello. Sono nata con un DNA che mi ha dato delle tette grosse. Qualcuno che abbia tette più piccole potrebbe indossare una canotta e io potrei indossare quella stessa canotta e vergognarmi perché le mie tette sono grandi. Questo è stupido. È la stessa maglietta!”.

La Eilish ha anche parlato del momento in cui le sue tette erano andate in trend su Twitter dopo che un fan pubblicò una sua clip con un top aderente. “Le mie tette erano in tendenza su Twitter! Al numero uno! Cos'è quello?! Tutti hanno scritto delle mie tette!” ha detto, riferendosi al fatto che anche la CNN riportò la storia. Disse: “Mi fa impazzire questa cosa. Devo indossare una maglietta enorme perché non vi sentiate a disagio per le mie tette!”.

Sempre nell'intervista di Elle, Billie ha detto che quando a dicembre compirà i 18 anni spera di riuscire a mostrare maggiormente il corpo. Ha detto: