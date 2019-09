Bruce Dickinson interrompe un concerto perché la sicurezza picchia un fan

Lo scorso giovedì gli Iron Maiden si sono esibiti al Tacoma Dome di Tacoma (Washington), nell'ambito del loro ‘Legacy of the Beast’ tour. A un certo punto il frontman della band inglese Bruce Dickinson ha bloccato il live dicendo di aver visto un fan essere ripetutamente colpito da un gruppo di componenti della sicurezza. Secondo Bruce, le lesioni subite dal fan erano così gravi che sanguinava dalla testa, tanto da dover essere poi curato dai medici nel backstage.

Non è girato alcun filmato dell'incidente, ma è stato pubblicato un video sul discorso di Bruce al pubblico. Nella clip si sente Bruce dire: “Ho visto una guardia della sicurezza sporgersi oltre la transenna e dare quattro pugni in faccia a un ragazzo grosso la metà di lui. C'erano dieci persone... DIECI persone. Non si tratta di MMA (arti marziali miste), almeno nella MMA c’è un arbitro. In questo tour abbiamo suonato per diverse centinaia di migliaia di persone, questa è la prima volta che accade qualcosa del genere."

E ha continuato dicendo: "Mi auguro che quel ragazzo porti questo edificio in rovina", e ha invitato quanti tra il pubblico avessero ripreso in video l’accaduto di farsi avanti. Fino ad ora il Tacoma Dome non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo.