FKA twigs: il nuovo album ha un titolo e una data d'uscita

Ora c'è tutto. Dopo le anticipazioni degli ultimi mesi, FKA twigs ha deciso di scoprire le carte e svelare tutti i dettagli relativi al suo nuovo album di inediti. L'artista britannica, che dopo l'album d'esordio "LP1" del 2014 - premiato dalle riviste musicali con punteggi altissimi - a parte l'Ep "M3LL155X" non aveva pubblicato altri dischi, ha annunciato con un post pubblicato sui social il suo ritorno sulle scene.

Il nuovo album si intitola "Magdalene", uscirà il 25 ottobre e stando alle prime anticipazioni, offerte dalla stessa FKA twigs, sarà incentrato su una figura femminile ritratta nel singolo "Mary Magdalene", che ha già fatto ascoltare dal vivo durante i concerti di quest'anno:

"Non ho mai pensato che il dolore per un cuore spezzato fosse così universale. Non ho mai pensato che il mio corpo avrebbe potuto smettere di funzionare fino al punto da non riuscire più ad esprimermi fisicamente nel modo in cui ho sempre amato farlo e in cui ho sempre trovato conforto. Mi sono sempre allenata ad essere il meglio che potevo, ma non potevo farlo questa volta, non avevo scelta se non fare a pezzi ogni processo. Ma il processo di creazione di questo nuovo album mi ha premesso, per la prima volta e nel modo più reale possibile, di trovare compassione nei momenti in cui mi sentivo sgraziata, confusa e rotta. Ho smesso di giudicare me stessa e in quel momento ho trovato la speranza in 'Magdalene'. A lei sono eternamente grata".