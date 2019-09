Carroponte, finale di stagione 2019 con i concerti di TARM, Bud Spencer Blues Explosion, Cristina D'Avena e Maneskin

Giungerà a conclusione il prossimo 14 settembre, con il concerto dei Maneskin, la stagione estiva 2019 del Carroponte, l’ex spazio industriale di Sesto San Giovanni che ha inaugurato quest’anno la gestione – destinata a protrarsi anche per il 2020 – di Hub Music Factory, che ha preso il posto di Arci Milano nella direzione della struttura a nord della città. Con le eccezioni del Pop Corn Market del 15 settembre e dell’Oktoberfest del 20 settembre, che sono comunque eventi non musicali, il cartellone del Carroponte potrà dirsi esaurito con l’esibizione della band romana uscita da X Factor 2017. A oggi, i concerti ancora in calendario, prima della chiusura delle danze il 14, sono quelli di Tre Allegri Ragazzi Morti, Bud Spencer Blues Explosion e Cacao Mental – tutti e tre di scena il 12 settembre in occasione della festa della milanese Radio Popolare – e di Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy il giorno successivo, 13 settembre.

I Tre Allegri Ragazzi Morti hanno dato alle stampe quest’anno il loro “Sindacato dei sogni”, anticipato dai singoli “Caramella”, “Bengala” e “Calamita”. La band di Davide Toffolo concluderà intorno alla metà del mese i suoi appuntamenti lungo la Penisola a supporto del disco.

Quanto ai Bud Spencer Blues Explosion la band è discograficamente ferma a “Vivi Muori Blues Ripeti” del 2018. Il chitarrista e cantante della formazione, Adriano Viterbini, quest’anno si è diviso tra l’impegno al fianco di Cesare Petulicchio e quello tra le fila del supergruppo degli “I Hate My Village”, progetto al quale l’artista romano ha dato vita insieme a Fabio Rondanini, Alberto Ferrari e Marco Fasolo.

Cristina D’Avena ha invece spedito nei negozi di dischi fisici e digitali il suo “Duets Forever”, secondo capitolo del progetto “Duets – Tutti cantano Cristina”, nel novembre 2018. Per la realizzazione del disco la voce delle sigle dei cartoni animati più famosa d’Italia ha coinvolto moltissimi ospiti, come – tra gli altri - Patty Pravo, Fabrizio Moro, Elisa, Lo Stato Sociale, Il Volo, Max Pezzali e Carmen Consoli.

Dopo essersi fatti conoscere con la loro partecipazione a X Factor 2017 e con il singolo “Chosen” i Makeskin – Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Ethan Torchio - hanno esordito con il loro primo disco, “Il ballo della vita”, nel 2019, anticipato dal singolo apripista “Morirò da re”.

Quest’anno sul palco del Carroponte sono passati artisti e band come i Melvins, i Flogging Molly, gli Ska-P, Enrico Nigiotti, gli America, Gemitaiz, i Neurosis, i Darkness, Loredana Berté, Emis Killa e tanti altri.