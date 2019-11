Indiemood sessions, I Marchesi del Ghetto nei canali di Venezia

I Marchesi del Ghetto nascono in Veneto celebrando l´amicizia e l´intesa musicale di Karma (Lino Trizio: Voce, Testi) e Matt Louis (Musica, Beats & Pseudo Sound Production). Le prime sperimentazioni di Karma e Matt, che prenderanno poi due strade completamente diverse, risalgono alla fine degli anni 90´ Quasi per caso 20 anni dopo, fra una Jam session e l´altra, si decide di „strimpellare“ insieme e dare vita ad un progetto leggermente fuori dagli schemi, senza velleità ne´regole, semplicemente si vuole condividere il proprio modo di interpretare la musica influenzati da quasi tutti i generi ad oggi conosciuti dall´orecchio´ dell´uomo (medio) Il 2018 li vede principalmente impegnati nella preparazione del prossimo disco anche se non sono mancate esibizioni su palchi come il Festival Musicale “Suoni di Marca” nonché vari “living” veneziani.

Nelle nostre sessions ci regalano “Voga voga voga”.

“Sole, poco rumore tra I canali, turisti che si improvvisano tuoi fan per pochi splendidi secondi. Le risate con lo staff, tutti ragazzi che di musica e di arte ne sanno veramente. Pazienti, molto pazienti. Il tutto succede a Venezia. Che dire, grazie.”

“Come due serpenti

Prima soci

Poi abbracciati e spenti

Semplici movimenti

e venti

scusa ma è molto tardi

ti lascio ma non lasciarmi..”

(Voga voga voga – Marchesi del Ghetto)