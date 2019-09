Indiemood sessions, Capitano Merletti nei canali di Venezia

Dalle liquidità dello spazio: la musica di Capitano Merletti è un trip interstellare tra l'elettronica dal

gusto vintage e il folk rock psichedelico; una voce morbida fluttua sopra ballate pop senza gravità, i bassi groovy e le tessiture di synth rendono la sua musica uno strano incontro tra i brani meno concreti dei Beatles e il pop dei Kings of Convenience, immersi in un'atmosfera da calda nostalgia di certe colonne sonore d'epoca.

Capitano Merletti, polistrumentista, compositore e autore, ha collaborato come musicista e produttore indipendente con Chinasky, Maya Galattici, Cosmic Bloom, Charles Wallace, Homesick Suni, Caravanserai, Dnezzar, DonnaKatya, Superfeed e Lina Sari. Ha diviso il palco con Fatboy Slim, Maximo Park, Yuppie Flu, Marta sui Tubi, Marlene Kuntz, Brunori Sas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Levante e molti altri. Ha pubblicato il suo primo album solista nel 2016: “Watch Out for Satellites and Asteroids” (Garage Records).

Il suo secondo disco: “Shortwaves from the U.F.O. Channel” è una raccolta di outtakes, inediti e brani in versione alternativa, uscito per Pipapop Records nel 2018. Capitano Merletti ci trasporta nella sua astronave

psichedelica, affascinato com'è da stelle e visioni non proprio terrene, mettendoci dentro la fantascienza, l'amore, i dialoghi con dio e i sogni, soprattutto i sogni ad occhi aperti. Un Syd Barrett che al mattino torna in sé

e vi informa su com'è andata la sua nottata, un Piccolo Principe partorito da uno scrittore sci-fi, con buona pace della definizione di generi, di chi vuole mettere dei paletti alla fantasia. Nelle nostre sessions ci regala “The Summer is New”.

“E’ rilassante suonare sull’acqua, Venezia sa essere silenziosa tra le calli, restituisce

un riverbero naturale e sembra di stare in una specie di anfiteatro all’aperto,

naturale. L’acqua è un elemento che si sposa bene con la musica, mi ci trovo a mio agio.”



“Tell me, where did you go?

In the woods, into the trees

On that endless your gone

Are you whisperin’ to the sun?

With that strew of wreckage

Forever at the end of your road…"

(The Summer is New – Capitano Merletti)