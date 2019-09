Guns N’ Roses, Duff McKagan: scaletta e video dell’unica data in Italia

Il bassista dei Guns N’ Roses si è esibito ieri, 8 settembre, alla Santeria Social Club di Milano nell’unica data italiana prevista da Duff McKagan nell’ambito della sua tournée a supporto di “Tenderness”, il secondo capitolo discografico solista del musicista statunitense uscito lo scorso 31 maggio. Il disco fa seguito all’esordio in solitaria “Believe in Me”, datato 1993: è stata quella l’ultima occasione in cui McKagan ha portato la sua musica – a esclusione, ovviamente, dei lavori con i Guns N’ Roses e delle altre collaborazioni che si sono susseguite – in Italia, con una tappa a Milano e una a Roma. Ecco la scaletta – che include anche alcune canzoni dei Guns N’ Roses e qualche cover - messa in scena da Duff McKagan nel locale di viale Toscana del capoluogo lombardo:

You Ain't the First (Guns N’ Roses)

Breaking Rocks

Tenderness

Chip Away

Feel

Wasted Heart (Loaded)

River of Deceit (Mad Season)

So Fine (Guns N’ Roses)

Dust N' Bones (Guns N’ Roses)

Alè Michele Alé (ft. The crowd)

Last September

It's Not Too Late

Falling Down

Milano we love you

Cold Outside

You Can't Put Your Arms Around a Memory / Patience

Parkland

Clampdown (Clash)

Dead Horse (Guns N’ Roses)

Don't Look Behind You

Deepest Shade (Mark Lanegan)

Ecco anche un paio di video del concerto:

L’artista, classe 1964, riprenderà a fine mese le ultime tappe del tour con i live negli Stati Uniti, dove McKagan si era già esibito prima della tranche nel Vecchio Continente della tournée.