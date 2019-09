Five Finger Death Punch e Megadeth, un concerto in Italia a febbraio 2020

Si terrà all'Alcatraz di Milano il prossimo 16 febbraio l'unica data italiana del MegaDethPunch Tour, serie di appuntamenti che segna il debutto dei Five Finger Death Punch come headliner di una tournée europea: la band di Las Vegas, per l'occasione, sarà accompagnata dai veterani losangelini del trash metal Megadeth e dai Bad Wolves, coinvolti in veste di supporter.

“Penso sinceramente che sia qualcosa di enorme", ha commentato, al proposito, Zoltan Bathory, chitarrista dei Five Finger Death Punch: "I Bad Wolves sono sicuramente il fenomeno del momento, una band che ha tutte le carte in regola per crescere ancor più. I Megadeth non hanno bisogno di alcuna introduzione, sono semplicemente delle leggende. Il contributo offerto da Dave Mustaine alla scena metal è qualcosa di immenso. Lo considero il padre fondatore non del thrash metal, ma della musica heavy in generale, i suoi riff hanno influenzato intere generazioni di metallari”.

"Solitamente è più semplice capire le cose dopo che sono successe", gli ha fatto eco lo stesso Mustaine: "Ma in questo caso penso tu faccia un grosso errore nel non venire a uno degli show che ci vedranno protagonisti coi Five Finger Death Punch. Credo non dovresti lasciarti scappare l’occasione".

I biglietti per lo show - che inizierà alle 19, con apertura dei cancelli alle 17,30 - saranno disponibili sul circuito TicketOne a partire dal prossimo 13 settembre al prezzo di 50 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali, o - in alternativa, e al netto di eventuali sold-out - presso il botteghino del locale, la sera stessa dell'evento, al prezzo di 60 euro.

Discograficamente fermi a "And Justice for None" del 2018, i Five Finger Death Punch stanno lavorando al loro ottavo album di inediti in studio - dal quale, nelle ultime settimane, è stata tratta un breve anteprima resa disponibile sul canale YouTube ufficiale del gruppo: stando a quanto riferito dal cantante della formazione americana Ivan Moody ad hardDrive Radio il disco potrebbe essere distribuito sui mercati già a partire dalla prima metà del prossimo anno.