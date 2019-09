Queen, parla Adam Lambert: 'Non so niente del nuovo album'

Le cose sono due. O Adam Lambert è stato escluso dalle registrazioni del disco (ma la cosa è improbabile, considerando che negli ultimi anni è diventato praticamente presenza fissa della formazione un tempo guidata da Freddie Mercury) o intorno al nuovo eventuale album dei Queen vige il massimo riserbo. Oppure, più semplicemente, nel suo post su Instagram di qualche giorno fa - quello che aveva fatto sperare ai fan in un ritorno sulle scene discografiche della leggendaria rock band - Brian May non si riferiva a un nuovo album dei Queen. D'altronde, lo stesso chitarrista in passato ha dichiarato di non voler aggiungere ulteriori capitoli alla discografia dei Queen.

I rumours sono stati commentati da Adam Lambert a margine di un'intervista concessa all'emittente americana Sirius XM. Il cantante, salito alla ribalta nel 2009 grazie alla partecipazione al talent show "American Idol" e arruolato da Brian May e compagni nel 2014, ha detto - riferendosi anche all'attività del chitarrista come astrofisico:

"Ho letto la notizia. Ma non so niente del nuovo album. E poi la parola 'album' [nel post di Brian May] potrebbe riferirsi anche a un album fotografico. Sapete, no? Lui sta lavorando a un sacco di progetti che hanno a che fare con lo spazio. Davvero, è una novità per me. Non ne abbiamo mai parlato. Dovrei scrivergli? Una cosa del tipo: 'Ma quale album?!'".

I Queen hanno chiuso la branca nordamericana del loro "Rhapsody tour" alla fine di agosto. Ora la band sarà in pausa fino a inizio 2020, quando tornerà in scena in Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e Australia.