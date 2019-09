Di Billie Eilish e di quando non le piaceva fare musica

La giovane promessa del pop ha fatto due chiacchiere con l’emittente irlandese 2FM, nel corso della quale, parlando con il conduttore Dave Fanning, ha ripercorso gli anni prima che i brani dell’EP “Don’t Smile At Me” e soprattutto quelli dell’esordio discografico “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” la rendessero una piccola star. All’emittente Billie Eilish, nonostante la sua giovane età – la cantante ha appena diciassette anni -, ha spiegato di non disdegnare il successo e non di avere grossi problemi nel fare i conti con la fama, come avveniva invece in passato. “Amo la fama. Non è stato così per un po’ e c’è stato un periodo in cui ero completamente infelice e non volevo il successo ed era folle che lo avessi e speravo di poterlo cambiare”, ha raccontato la voce di “bad guy”, seguitando:

Ma non potevo e il fatto che non potessi…Sono stata in una posizione davvero brutta per un po’ a essere sincera. Non ero felice e non pensavo che nulla di tutto questo fosse divertente. Non mi piaceva fare musica all’epoca.

L’artista, che collabora con il chitarrista, cantautore e autore Finneas Eilish, suo fratello, ha anche sottolineato come il fatto di essere supportata da una squadra alleggerisca le incombenze del crescente successo della Eilish: “Ho iniziato a suonare in spazi dove mi sentivo più sicura e abbiamo una crew più grande quindi non dobbiamo fare tutto da soli”.

Billie Elish ha pubblicato nei giorni scorsi il video di “all the good girls go to hell”, uno dei brani di “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Qualche settimana fa l’artista è andata in scena, insieme alla sua band, sul palco del Milano Rocks. Se ve la siete persa potete leggere qui la nostra recensione del live.