Post Malone racconta come ha convinto Ozzy Osbourne a collaborare

Lo scorso 6 settembre è uscito il terzo capitolo discografico di Post Malone, “Hollywood’s Bleeding”. Per l’occasione il rapper ha messo insieme una nutrita squadra di collaborazioni che include anche l’ex Black Sabbath Ozzy Osbourne, coinvolto dall’artista di Syracuse, insieme a Travis Scott, nel brano “Take What You Want”. Se in molti si chiedevano come l’inedito incontro potesse aver avuto luogo Post Malone ha soddisfatto i curiosi raccontando la genesi della collaborazione tra i due nel corso di un’intervista con Zane Lowe per Beats 1. “Ozzy Osbourne baby. Ero nello Utah perché avevo appena finito il tour. Ozzy andava a casa di Watt [Andrew Watt, alla produzione di “Hollywood’s Bleeding”]. E io ho detto, “sai che c’è? Ozzy Osbourne sta arrivando, tagliamo corto e ti chiamo con FaceTime. E mi fai sapere cosa sta succedendo”, ha spiegato Post Malone, continuando con il suo racconto intervallato da qualche bicchiere di vino offerto da Zane Lowe:

Abbiamo parlato ed è stato un bell’affare. Sì, Ozzy Osbourne. Penso che abbia fatto faville. Parlavo con Watt e Watt mi raccontava che lui diceva cose tipo: ‘Yo, è la mia preferita dai tempi dei Black Sabbath, da quando ho iniziato il mio percorso da solo’. E pensavo: ‘È una cosa enorme. Sono onorato. Grazie mille’.

Il già frontman dei Black Sabbath, finalmente tornato in salute dopo diverse turbolenze, pubblicherà il prossimo mese di novembre un cofanetto, “See You On the Other Side”, che raccoglie tutto il suo materiale originale: 173 canzoni in totale. Dalla fine di gennaio l’artista di Birmingham tornerà poi in tour: la tappa italiana della tournée è prevista per il prossimo 10 marzo all’Unipol Arena di Bologna.