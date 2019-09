Sinéad O’Connor è tornata: il primo live in cinque anni è al Late Late Show

Erano cinque anni ormai che Sinéad O’Connor non si esibiva più ma lo scorso venerdì 6 settembre la cantautrice irlandese è infine tornata sul palco, scegliendo per l’occasione la platea della versione irlandese del Late Late Show, il celebre formato inaugurato dalla statunitense CBS a metà anni Novanta. L’artista, che circa un anno fa, di pari paso con la sua conversione alla religione islamica, ha cambiato il suo nome in Shuhada, ha cantato la canzone alla quale lega maggiormente la sua fama, “Nothing Compares 2 U” – il brano è stato scritto da Prince nel 1985 per la band da lui creata, The Famiy, e incisa dalla O’Connor nel 1990 – e la cover di “Rainy Night in Soho” dei Pogues.

Il live al Late Late Show anticipa alcuni concerti intimi che l’artista metterà in scena nel corso del mese di ottobre a Dublino, Galway, Cork e Wexford. Resta aperta, pur in mancanza di dettagli, la possibilità che O’Connor dia presto alle stampe un nuovo album, ideale seguito di “I'm Not Bossy, I'm the Boss” del 2014.

Per le sue interpretazioni Shuhada indossava l’hijab e non ha mancato di condividere con il conduttore Ryan Tubridy alcune considerazioni circa la sua conversione: “La parola ‘ritorno’ si riferisce all’idea che se studiassi il Corano realizzeresti che sei stata musulmana tutta la vita e non lo sapevi”, ha spiegato. Concludendo: “Questo è quello che mi è accaduto”.