Muse, un cofanetto per il ventennale del primo album

La formazione capitanata da Matt Bellamy ha annunciato l’uscita di un nuovo cofanetto che va a festeggiare i vent’anni dell’esordio discografico della band, “Showbiz”, uscito nel settembre 1999. Il boxset, che sarà reso disponibile a partire dal prossimo 6 dicembre, s’intitolerà “Origin of Muse”: arricchito da un libro di 48 pagine con le interviste di Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme, include demo, i primi EP dei Muse e le versioni rimasterizzare dei primi due album in studio della band britannica. Di contorno non mancheranno, all’interno di “Origin of Muse”, poster, scalette e fotografie.

Nel dettaglio, il boxset si compone di nove CD e quattro vinili colorati: oltre a “Showbiz” (1999) e a “Origin of Symmetry” (2001), secondo capitolo discografico della band, i fan potranno ascoltare lati B, demo inediti e versioni dal vivo dei pezzi di entrambi i dischi.

Ecco la tracklist di “Origin of Muse”:

CD 1 – Newton Abbot Demos:

01. Cave

02. Rain

03. Agitated

04. Crazy Days

05. Coma

06. Connect The Kettle Lead

07. Balloonatic

08. Boredom

09. Sober

10. Jimmy Kane

11. Ashamed

12. Plug In Baby

13. Earthquake

14. Good News

15. Overdue

CD 2 – The Muse EPs and Showbiz Demos:

01. Overdue

02. Cave

03. Coma

04. Escape

05. Muscle Museum

06. Sober

07. Uno

08. Unintended

09. Pink Ego Box

10. (Muscle Museum) #2

11. Showbiz (Live, Sawmills Studios, 1998)

12. Do We Need This (Live, Fortress Studios, 1999)

13. Sunburn (Live, Fortress Studios, 1999)

14. Overdue (Live, Fortress Studios, 1999)

15. Uno (Alternate version, Rak Studios, 1999)

CD 3 – Showbiz:

01. Sunburn

02. Muscle Museum

03. Fillip

04. Falling Down

05. Cave

06. Showbiz

07. Unintended

08. Uno

09. Sober

10. Spiral Static (Bonus track)

11. Escape

12. Overdue

13. Hate This & I’ll Love You

CD 4 – Showbiz B-Sides:

01. Recess (Unreleased alternate version, Trident Studios, 1999)

02. Jimmy Kane

03. Forced In

04. Agitated

05. Twin

06. Host

07. Do We Need This?

8. Con-Science

9. Minimum

10. Ashamed

11. Yes Please

12. Recess

13. Nishe

CD 5 – Showbiz Live:

01. Uno (Live, The Pyramid Centre, Portsmouth, 1999)

02. Cave (Live, The Pyramid Centre, Portsmouth, 1999)

03. Muscle Museum (Live, The Pyramid Centre, Portsmouth, 1999)

04. Falling Down (Live, The Pyramid Centre, Portsmouth, 1999)

05. Fillip (Live, The Pyramid Centre, Portsmouth, 1999)

06. Do We Need This (Live, The Pyramid Centre, Portsmouth, 1999)

07. Agitated (Live, The Astoria, London, 2000)

08. Sunburn (Live, The Astoria, London, 2000)

09. Plug In Baby (Live, The Astoria, London, 2000)

10. Showbiz (Live, The Astoria, London, 2000)

11. Cave (Acoustic live demo, Airfield Studios, 1999)

12. Muscle Museum (Acoustic live demo, Airfield Studios, 1999)

CD 6 – Origin of Symmetry Instrumental Demos:

01. Micro Cuts

02. Feeling Good

03. Space Dementia

04. Hyper Music

05. Citizen Erased

06. Megalomania

07. Screenager

08. Shrinking Universe

09. Shine

CD 7 – Origin of Symmetry:

01. New Born

02. Bliss

03. Space Dementia

04. Hyper Music

05. Plug In Baby

06. Citizen Erased

07. Micro Cuts

08. Screenager

09. Darkshines

10. Feeling Good

11. Futurism (Bonus track)

12. Megalomania

CD 8: Origin of Symmetry B-Sides:

01. Nature 1

02. Execution Commentary

03. Bedroom Acoustics

04. Shrinking Universe

05. Piano Thing

06. Map Of Your Head

07. The Gallery

08. Hyper Chondriac Music

09. Shine

10. Please, Please, Please, Let Me Get What I Want

11. Dead Star

12. In Your World

13. Can’t Take My Eyes Off You

CD 9: Origin of Symmetry, Live at Reading Festival:

01. New Born

02. Bliss

03. Space Dementia

04. Hyper Music

05. Plug In Baby

06. Citizen Erased

07. Micro Cuts

08. Screenager

09. Darkshines

10. Feeling Good

11. Megalomania

La band originaria di Devon ha consegnato al mercato lo scorso anno il suo ultimo album, “Simulation Theory”, pubblicato a tre anni di distanza dal precedente “Drones”. Bellamy e soci concluderanno il tour internazionale a supporto del disco il prossimo mese di ottobre.