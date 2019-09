Guns N’ Roses, ecco chi aprirà le ultime date in America

Si apprende dai canali ufficiali della band capitanata da Axl Rose quali saranno le band alle quali verrà affidata l’apertura della prossima tornata di concerti dei Guns N’ Roses, in calendario a partire dal prossimo 25 settembre. I live fanno parte dell’ultima tranche, prevista interamente in Nord America e Messico, del “Not In This Lifetime Tour” – iniziato ormai nel lontano 2016 – e prevedono come opening act Shooter Jennings, Tyler Bryant & The Shakedown, Blackberry Smoke, Dirty Honey e Bishop Gunn.

La tournée dei ritrovati rocker statunitensi farà tappa a Charlotte, Louisville, Jacksonville, Austin, Wichita, ancora Austin, Lincoln, Manchester, Guadalajara, Tijuana, Oklahoma City, New Orleans e Salt Lake City per poi concludersi con due date, l’1 e 2 novembre, a Las Vegas.

Tra gli opening act delle precedenti tappe del tour ricordiamo gli Alice in Chains, Chris Stapleton, Lenny Kravitz, gli Struts, i Darkness, i Biffy Clyro e tanti altri. Nel suo ultimo passaggio in Italia, risalente alla scorsa estate, la formazione è stata anticipata da Pink Slips, Baroness e Volbeat: potete leggere qui la nostra recensione dello show.