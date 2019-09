Tool, professore autorizza un alunno a saltare la scuola per andare al concerto

E' successo a tutti, in giovane età, di non poter assistere a un concerto tanto atteso per ragioni scolastiche: il compito in classe il giorno successivo lo show, un'interrogazione riparatrice o la severità degli insegnanti sono da sempre i primi scogli contro i quali ogni appassionato di musica è stato costretto a scontrarsi prima di rodersi il fegato per mancate presenze nel parterre dovute a permessi non concessi dai superiori, impegni di lavoro in trasferta o altre problematiche più adulte.

Dagli Stati Uniti, nelle ultime ore, è arrivata una storia edificante: un professore ha concesso a un suo allievo di saltare una lezione per permettegli di assistere a un concerto dei Tool in programma a Houston, Texas, il prossimo 27 ottobre.

La storia è stata raccontata dai genitori del piccolo sulla pagina di Reddit dedicata alla band capitanata da Maynard James Keenan, recentemente tornata sul mercato discografico dopo dodici anni con l'album "Fear Inoculum".

"Prima di portare mio figlio di 12 anni a vedere i Tool a Houston mia moglie ha scritto un'email al suo professore di musica per assicurarsi che, il giorno successivo, non avrebbe perso né lezioni né prove della banda", ha scritto il genitore, che - a riprova dell'accaduto - ha postato lo screenshot della sorprendente reazione dell'insegnante: "I Tool sono una buona ragione per perdere una lezione", ha scritto, entusiasta, il professore, "Posso rispondere in un solo modo: ragazzi, portatemi con voi!".

"Sono molto invidioso che gli venga offerta questa opportunità", ha proseguito l'insegnante, evidentemente fan del gruppo di "10,000 Days": "Non lo punirò per aver perso una lezione a causa dei Tool". Poi, dimostrando una slancio di empatia verso i genitori, evidentemente identificati come fan del gruppo, l'insegnante ha chiuso il messaggio: "Vi è piaciuto il loro nuovo album?".

I Tool sono attualmente impegnati nel loro tour statunitense, che si concluderà il prossimo 25 novembre alla Capitol One Arena di Washington.