TheGiornalisti stasera al Circo Massimo, Roma: le informazioni di servizio

Come già ampiamente anticipato da Rockol, si terrà questa sera al Circo Massimo di Roma la serata finale del tour dei Thegiornalisti in supporto a "Love", l'ultimo album pubblicato dalla band guidata da Tommaso Paradiso nel settembre dello scorso anno. Nel corso della serata è prevista la presenza di Takagi & Ketra, Franco126, Dardust, Calcutta, Luca Carboni ed Elisa come ospiti speciali.

L'apertura dei cancelli dell'area che ospiterà il concerto è fissata per le ore 16, mentre lo show vero e proprio prenderà il via alle 21. Data la grande affluenza prevista, gli organizzatori consigliano al pubblico di arrivare sul posto con un buon anticipo.

I botteghini per l'acquisto o il ritiro dei biglietti (tramite voucher TicketOne) saranno aperti dalle 12 alle 21: il ritiro di accrediti stampa, foto o inviti sarà possibile tra le 15 e le 21.

L'area concerto sarà accessibile da questi tre varchi:

1: Via del Circo Massimo ang. V.le Aventino (aperto dalle ore 16.30)

2: Via dei Cerchi ang. Via di San Gregorio (aperto dalle ore 16.00)

3: Via Della Greca (aperto dalle ore 16.30)

Area Pit:

la zona più vicina al palco sarà accessibile attraverso i varchi indicati dalle frecce nere sulla mappa qui sotto.



Parcheggio disabili:

l’accesso al parcheggio diversamente abili è da Via delle Terme Deciane; l’accesso è riservato a coloro che sono già in possesso del biglietto dedicato o della mail di conferma Vivo Concerti.

Parcheggi comunali:

I parcheggi consigliati dagli organizzatori in prossimità della linea B della metropolitana sono: Laurentina (ingresso da Via Francesco De Suppè), Magliana (ingresso da Via di Val Fiorita), Parcheggio Ostiense Adiacente EUR Magliana (ingresso da Via Ostiense), Partigiani (ingresso da Piazzale Partigiani), Trieste (ingresso da Via Chiana, 105), Nomentana (ingresso da Via Val d'Aosta), Jonio (ingresso da Via Gran Paradiso).

I parcheggi consigliati dagli organizzatori in prossimità della linea B1 della metropolitana sono: Tiburtina (ingresso da Via Pietro l'Eremita), S. Maria Del Soccorso (ingresso da Via di Pietralata), Ponte Mammolo 1 (ingresso da Via delle Messi d'Oro), Ponte Mammolo 2 (ingresso dalla rampa di collegamento Via Tiburtina - Viale Palmiro Togliatti), Palmiro Togliatti (ingresso da Viale Palmiro Togliatti - Ponte Mammola), Rebibbia 1 (ingresso da Via Casal de'Pazzi), Rebibbia 2 (ingresso da Via Tiburtina, di fronte alla stazione della metropolitana).

I parcheggi consigliati dagli organizzatori in prossimità della linea A della metropolitana sono: Battistini (ingresso da Via Lucio Il), Cipro (ingresso da Via Angelo Emo), Arco di Travertino (ingresso da Via dell'Arco di Travertino), Cinecittà (ingresso da Via Tuscolana, in corrispondenza della stazione della metropolitana), Anagnina (ingresso da Via Tuscolana), Anagnina A e C (ingresso da Via Vincenzo Giudice), Anagnina B (ingresso da via Otello Stefanini).

Mezzi pubblici:

la fermata della metro Circo Massimo sarà aperta fino alle 23, dopo le 23 le fermate aperte più vicine saranno Colosseo e Piramide. Le ultime corse delle tre linee della metropolitana sono previste per l'1,30 di notte.

I tram e gli autobus seguono i seguenti orari: dalle 5.30 del mattino alle 00.00.

Per arrivare al Circo Massimo con i mezzi pubblici, i capolinea più vicini per gli autobus urbani sono Termini, Piazza Venezia e Piazzale Ostiense. Da Termini sarà possibile prendere la metropolitana linea B fino alla fermata Colosseo o Piramide, mentre da Piazza Venezia e da Piazzale Ostiense si può raggiungere il Circo Massimo anche a piedi percorrendo circa 1km. Il capolinea degli autobus extraurbani è la Stazione Tiburtina, da cui si può prendere la metropolitana linea B fino alla fermata Colosseo o Piramide.

Autobus:

Stazione Termini: le linee che fanno capolinea a Stazione Termini sono C2, C3, H, M, 16, 38, 40, 64, 75, 82, 85, 90, 92,105,170,175,217,310,360,649,714,910; le linee notturne sono (dalle 00.00) N5, N7, N8, N9, N13, N15

Piazza Venezia (Via del Corso): le linee che fanno capolinea in Piazza Venezia sono 8, 44, 46, 60,190,780,781, 810,916; le linee che fanno solo la fermata a Piazza Venezia sono C3, 40, 53, 80, 85, 63, 70, 81, 83, 87, 160, 170, 175,186,271,628,716,810; le linee notturne (dalle 00.00) sono N3, N4, N6, N12, N12P, N18, N19, N20, N25

Piazzale Ostiense, Piazzale dei Partigiani, Cave Ardeatine (in prossimità della fermata metro Piramide): le linee che partono da Piazzale dei Partigiani sono 30, 83, 130F, 280 e 719 mentre da Piazzale Ostiense Cave Ardeatine (fuori dalla metro Piramide) sono 3B, 30, 83, 130F, 280, 719, 769; le linee notturne (dalle 00.00) sono N9, N1O, N11

Tram:

Linea 5 (Stazione Termini-Piazza dei Gerani): scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)

Linea 8 (Piazza Venezia-Via del Casaletto) : scendere in Piazza Venezia, da cui si può raggiungere il Circo Massimo a piedi (circa 1km)

Linea 14 (Stazione Termini - V.le Palmiro Togliatti): scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate Colosseo (1,1 km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)

Linea 19 (Piazza Risorgimento-Piazza dei Gerani): scendere a Porta Maggiore, raggiungere a piedi la Stazione Termini e prendere la metro B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (lkm da Circo Massimo); in alternativa scendere alla fermata Policlinico e prendere la metro B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo)

Nell'area concerti non sarà consentito portare con se i seguenti oggetti:

Ai varchi sono predisposti controlli di sicurezza da parte del personale autorizzato.