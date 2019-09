Beatles, ascolta il mix inedito di 'Oh! Darling'

Il prossimo 27 ottobre tornerà nei negozi "Abbey Road", il penultimo album di studio pubblicato dai Beatles nel 1969 che quest'anno celebra il cinquantennale dalla pubblicazione: il disco - che sarebbe stato seguito, l'anno successivo, da "Let It Be", distribuito sul mercato quando il quartetto di Liverpool aveva già annunciato il proprio scioglimento - sarà reso nuovamente disponibile in una versione ovviamente ampliata e arricchita non solo da 23 tra outtake e demo, ma anche da un nuovo mix delle 17 canzoni incluse nella tracklist originale curato da Giles Martin, figlio di George Martin, storico produttore della band considerato tanto rilevante nella carriera della band guidata da Lennon e McCartney da essere definito il "quinto Beatle".

A titolo di anticipazione, sul canale YouTube ufficiale del gruppo, è stata resa disponibile la versione remixata di "Oh! Darling", la quarta traccia dell'album:

Scritta da Paul McCartney e ispirata al rhythm and blues americano anni Cinquanta, "Oh! Darling" è stata registrata con la collaborazione - al Fender Rhodes - di Billy Preston, apprezzatissimo session man che contribuì alla definizione del sound di giganti del soul e dell'r'n'b a stelle e strisce come Little Richard, Sam Cooke e Ray Charles: nel 1978 Robin Gibb dei Bee Gees realizzò una cover del brano data alle stampe come singolo.

Ecco, di seguito, la versione con il mixaggio originale di "Oh! Darling" così come apparsa nel 1969 su "Abbey Road" (ma nella versione rimasterizzata pubblicata nel 2009):