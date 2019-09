Tekashi 6ix9ine, l'ex manager condannato a 15 anni di prigione

L'ex manager di Tekashi 6ix9ine Kifano "Shotti" Jordan è stato condannato a quindici anni di reclusione dal tribunale di New York: l'agente è stato riconosciuto colpevole di possesso illegale di armi da fuoco in due casi distinti, entrambi legati alle vicissitudini legali del rapper di "Dummy Boy".

Il primo incidente ebbe luogo il 3 aprile 2018, quando Jordan e Tekashi rapinarono a New York un membro di una gang rivale: durante l'aggressione Jordan brandì una pistola per minacciare la vittima. Il secondo episodio di verificò nemmeno tre settimane dopo, il 21 aprile dello stesso anno, quando - dopo un alterco in un ristorante (sempre a New York), Jordan esplose due colpi all'indirizzo di un'auto.

Il manager è stato arrestato nel novembre dello scorso anno, contemporaneamente al suo ex assistito: nei suoi confronti vennero spiccati sei capi d'accusa tra i quali associazione a delinquere, aggressione e possesso illegale di armi da fuoco. Tekashi ha patteggiato lo scorso febbraio: in cambio di testimonianze contro altri membri della sua gang, il rapper potrebbe avere sconti sulla pena che - se trovato effettivamente colpevole di tutti i capi d'accusa ascritti a suo carico - potrebbe arrivare a 47 anni di detenzione. La sentenza è attesa per il prossimo 24 gennaio.