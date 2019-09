Chester Bennington: la vedova Talinda annuncia il fidanzamento

Talinda Bennington, quarantaduenne vedova dello scomparso frontman dei Linkin Park Chester Bennington, ha annunciato di essersi fidanzata: la donna, che non ha svelato l'identità del nuovo compagno - identificato semplicemente come "Michael F.", ha ufficializzato la sua nuova relazione sentimentale con un post sui propri canali social ufficiali.

"Sono qui per dire a tutti che è possibile trovare l'amore, dopo una tragedia", ha scritto Talinda, madre di tre dei cinque figli biologici della voce di "In the End": "Per dirvi che la morte di un'anima gemella non significa che la morte sia anche la vostra. La mia famiglia, i miei amici e i miei fratelli dei Linkin Park hanno accolto [il mio nuovo compagno] a braccia aperte. Io continuerò a onorare Chester e proseguirò nella missione di far sì che la sua scomparsa non sia stata vana".

"A quanti siano sopravvissuti a una vittima di suicidio, sappiate che potete essere di nuovo felici", ha proseguito Talinda: "Potete avere spazio nel vostro cuore per il dolore, la gioia, la felicità, la tristezza e l'amore. Grazie a tutti".

Tra i primi a congratularsi con l'ex modella per la sua nuova relazione è stato Mike Shinoda, cofondatore e cofrontman - insieme appunto a Bennington - dei Linkin Park.