Jethro Tull: quattro concerti in Italia e il libro sulla band

Dopo le date estive nella Penisola di Ian Anderson e compagni – che li ha visti protagonisti sul palco del Teatro Antico di Taormina lo scorso giugno - il prossimo novembre i Jethro Tull tornano in tour in Italia per quattro concerti e per lo stesso mese hanno annunciato l’uscita della prima storia illustrata della band che sarà “The ballad of Jethro Tull”.

Il gruppo di Ian Anderson – che sarà in concerto a Padova il prossimo 3 novembre, a Milano il 4 novembre al Teatro Dal Verme, a Firenze il 5 novembre al Teatro Verdi e il 7 novembre a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica – presenteranno il loro libro in due versioni, una special edition e una classic edition.

La pubblicazione è accompagnata da due registrazioni: la prima eponima al del libro, propone un poema narrativo scritto e letto da Ian Anderson. Nel lato b, invece, il fondatore dei Jethro Tull è accompagnato da John O'Hara - tastierista del gruppo prog rock - all'organo per presentare un poema del 1808 di Walter Scott.

L’edizione speciale di “The ballad of Jethro Tull” sarà distribuita in tiratura limitata di 500 copie tutte firmate da Anderson e conterrà il nuovo singolo dei Jethro Tull. Mentre saranno distribuite un numero maggiore di copie per l’edizione classica che presenterà un codice per poter effettuare il download delle due registrazioni.