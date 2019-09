Blink-182: la nuova canzone è ‘I really wish I hated you’. Ascolta

La nuova fatica in studio di registrazione della band capitanata da Mark Hoppus, dal titolo “Nine”, uscirà il prossimo 20 settembre e nell’attesa i Blink-182 hanno presentato una nuova anticipazione. “I really wish I hated you” è il nuovo singolo estratto dall’ideale successore di "California" del 2016.

Il brano presentato da Mark Hoppus, Travis Barker e Matt Skiba segue gli altri inediti pubblicati nei mesi scorsi, “Darkside,” “Happy days,” “Generational divide” e “Blame it on my youth”.

Ascolta "I really wish I hated you":