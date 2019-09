Bruce Springsteen: ecco il bootleg del concerto in New Jersey del 1978

Il bootleg più famoso del Boss è “Piece De Resistance” e oggi, 6 settembre, sul sito web di Bruce Springsteen è stato pubblicato l'album live del concerto andato in scena il 19 settembre 1978 al Capitol Theatre di Passaic, nel New Jersey.

Ecco l’esecuzione dal vivo di "Meeting across the river"; di seguito la scaletta con i brani presentati da Springsteen durante la sua prima esibizione dal vivo in New Jersey dopo due anni dal live del 1976.

Badlands

Streets Of Fire

Spirit In The Night

Darkness On The Edge Of Town

Independence Day

The Promised Land

Prove It All Night

Racing In The Street

Thunder Road

Meeting Across The River

Jungleland

Kitty’s Back

Fire

Candy’s Room

Because The Night

Point Blank

Not Fade Away – She’s The One

Backstreets

Rosalita (Come Out Tonight)

4th Of July, Asbury Park (Sandy)

Born To Run

Tenth Avenue Freeze-Out

Detroit Medley

Raise Your Hand