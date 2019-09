Korn: ascolta il nuovo singolo ‘Can you hear me’

A una settimana dalla pubblicazione del nuovo disco “The nothing”’, Jonathan Davis e compagni ne hanno presentato una nuova anticipazione. “Can you hear me” è il nuovo brano dei Korn e segue i precedenti singoli "Cold" e "You'll Never Find Me" – estratti dall’ideale seguito di “The serenity of suffering”, prodotto da Nick Raskulinecz, che uscirà il prossimo 13 settembre per Roadrunner Records.