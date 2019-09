Fiorella Mannoia: nuova data a Roma per il 'Personale tour'

Il calendario del tour - che ha visto la cantante romana impegnata sui palchi di tutta Italia per presentare il suo ultimo album “Personale” - si arricchisce di una nuova data. Dopo i concerti estivi Fiorella Mannoia tornerà a esibirsi dal vivo il prossimo 3 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano dando il via a una serie di appuntamenti nei teatri che – disponibili sul sito di Friends & Partners, che cura l'attività dal vivo della cantante - si concluderà a Roma il 28 dicembre presso l’Auditorium Parco della Musica. I biglietti per assistere all’evento romano sono disponibili in prevendita da oggi, 6 settembre, insieme ai titoli d’ingresso per gli altri spettacoli - già in vendita su Ticketone e presso i punti vendita abituali.