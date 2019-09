Venezia: ‘Joker’ vince il premio collaterale alla miglior colonna sonora

È stato annunciato oggi - 6 settembre – il vincitore del Soundtrack Stars Award 2019: il premio collaterale alla miglior colonna sonora tra i film in gara alla 76ª mostra del cinema di Venezia è stato conferito a “Joker”, film di Todd Phillips, per le musiche firmate dalla violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir a cui viene riconosciuta - come si evince da comunicato stampa:

Una colonna sonora che recupera alcuni tra i brani più noti della grande musica americana e per le composizioni originali, una musica atonale che unisce voce e violoncello, capace di rendere anche la colonna sonora protagonista del film con assoluta originalità ma anche con una forte capacità evocativa.

Oltre al lungometraggio che vede protagonista l’attore Joaquin Phoenix nei panni dell’anti-eroe di una Gotham City ambientata nel 1981, è stato assegnato un premio speciale a “Babyteeth”, di Shannon Murphy, per l’importanza riconosciuta al ruolo della musica nella storia dell’opera prima della regista australiana.

La giuria del Soundtrack Stars Award 2019 - guidata da Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti Cinematografici Sngci - è composta dalla cantautrice piacentina Nina Zilli, Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Cinematografo.it, La rivista del Cinematografo), Stefania Ulivi (Corriere della Sera) Alessandra Vitali (Repubblica), Giuseppe Fantasia (Huffington post) ed è completata, per la prima volta, dagli speaker radiofonici Manola Moslehie e Marco Maccarini.

Per questa sera, inoltre, è atteso al Lido l'ex Pink Floyd che presenterà - fuori concorso - il documentario "Roger Waters Us + Them", testimonianza del tour intrapreso dall'artista britannico tra il 2017 e 2018. Roger Waters sarà ospite di una conversazione pubblica con Liv Tørres, direttrice del Nobel Peace Center di Oslo, che si terrà presso la sala Darsena subito dopo la proiezione del lungometraggio - proiettato da Nexo Digital nei cinema italiani i prossimi 7, 8 e 9 ottobre.