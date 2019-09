In collaborazione con:

C’è un pezzo scanzonato intitolato “Viaggi e miraggi” in cui Francesco De Gregori immagina un viaggio in dolce compagnia fra gli svincoli di Genova, i sarti di Milano, i turisti di Firenze, gli orchestrali di Bologna. Per poi ripartire perché, come dice il testo, “alla fine di un viaggio c’è sempre un viaggio da ricominciare”. Noi questo viaggio attraverso il paese l’abbiamo immaginato nelle parole delle canzoni. Ecco allora come gli artisti italiani hanno raccontano sette grandi città.