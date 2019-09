Gli Offspring rispondono alla causa intentata loro da Greg K.

Della scorsa settimana era la notizia che l'ex bassista degli Offspring Greg Kriesel ha fatto causa agli altri membri della band californiana. Ora, emerge qualche dettaglio in più sulla disputa in essere, con la risposta data a Greg K. dagli ‘accusati’ Bryan ‘Dexter’ Holland e Kevin ‘Noodles’ Wasserman nella quale sostengono che "gli argomenti di Kriesel non hanno fondamento nella realtà".

Il bassista ha fatto causa ai suoi ex compagni di band lo scorso mese di giugno, sostenendo che Holland e Wasserman hanno escogitato uno schema per cacciarlo dalla band senza un equo compenso.

Holland e Wasserman hanno negato tutte le accuse di Kriesel con una comune denuncia dove si rivela che, apparentemente, al bassista è stato chiesto ed aveva accettato di lasciare la band dopo "le differenze che si sono sviluppate tra il modo in cui Kriesel vedeva il presente e il futuro della band e come Wasserman e Holland immaginavano il presente e il futuro della band". Qui si può leggere il documento acquisito da Forbes la settimana scorsa.

La denuncia incrociata afferma inoltre che dopo la partenza di Kriesel, Holland e Wasserman hanno anche tentato di negoziare "in buona fede" con lui per acquistare le sue azioni della ‘Offspring, Inc.’ e "fornirgli la sua quota delle rimanenti attività del marchio ‘The Offspring’ e su alcuni diritti d'autore musicali". A quel che si evince Kriesel avrebbe chiuso le trattative e intentato la causa.

Holland e Wasserman mettono anche in discussione il modo in cui Kriesel ha qualificato la collaborazione negli Offspring. Sostengono che il bassista afferma che gli Offspring debbano continuare a pagarlo anche se si esibiscono senza di lui, poiché sono “una associazione orale permanente”.

La denuncia di Holland e Wassermann sostiene che esistono "evidenti argomentazioni legali secondo cui non potrebbe esistere un partenariato orale e permanente o una partnership che richiedesse a due persone di esibirsi per sempre". Insomma, si legge nella denuncia, "gli argomenti di Kriesel non hanno basi nella realtà".