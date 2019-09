USA, la cantante country Kylie Rae Harris morta in un incidente stradale

Kylie Rae Harris, trentenne cantante country tornata recentemente a segnalarsi sul mercato discografico con un EP eponimo, ha perso la vita nella notte di ieri, mercoledì 4 settembre, mentre viaggiava in auto sulla strada statale 522 in New Mexico, negli Stati Uniti. A confermare la notizia è stato l'entourage della stessa artista all'edizione americana di Billboard. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente riferita dall'Associated Press, nello schianto - la cui dinamica è ancora da accertare - oltre alla Harris ha perso la vita anche un sedicenne che si trovava alla guida di un'altra dei tre veicoli coinvolti nello scontro (negli USA è permesso ai sedicenni prendere la patente di guida).

L'ultimo post pubblicato dalla cantante sul proprio canale Twitter ufficiale lascia intendere che l'auto sulla quale stava viaggiando stesse finendo il carburante:

Fuel range is 46 miles and I’m 36 from the nearest gas station



Dear baby Jesus please don’t let me get stranded in NM — Kylie Rae Harris (@KylieRH) September 4, 2019

"Abbiamo 46 miglia di autonomia, e la stazione di benzina più vicina è a 36", ha scritto la Harris, che poco prima, sul proprio canale Instagram, aveva pubblicato una storia dove raccontava di aver perso diversi parenti - compreso suo padre - nella stessa zona che stava attraversando in auto, e nella quale ha perso la vita lei stessa:

Kylie Rae Harris last instagram stories. pic.twitter.com/iSXybaMV1E — Marissa 🦇🌙 (@jasonrobbedroy) September 5, 2019

"Sono appena arrivata a Taos per suonare a un festival. Amo questo festival, ma per quelli di voi che non ne sono al corrente: i miei nonni vivevano qui, mio zio ci vive ancora, ma tutti quelli che conoscevo qui sono morti, compreso mio padre - ed escluso mio zio. (...)", racconta la Harris: "Sto guidando da dodici ore, potreste credere che sia stancante e noioso, ma le ultime due ore, viaggiando per queste montagne, ricordandomi di quanto - da piccola - passavo per questi posti seduta nel sedile posteriore dell'auto con mio padre - ho capito che non c'è posto migliore di questo".