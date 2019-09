Avicii, il concerto alla memoria va sold out in mezz'ora

A diciotto mesi dalla sua tragica scomparsa, avvenuta il 20 aprile del 2018 in un resort di lusso a Muscat, in Oman, l'affetto dei fan non è venuto meno: oggi, giovedì 5 settembre, sono stati messi in vendita i biglietti per l'Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness, evento in memoria di Tim Bergling in programma per il prossimo 5 dicembre alla Friends Arena di Stoccolma. I tagliandi per l'evento - al quale prenderanno parte, tra gli altri, Adam Lambert, David Guetta, Rita Ora, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke e molti altri - sono stati venduti sul mercato primario in mezz'ora.

"E' una cosa travolgente, difficile da accettare", ha fatto sapere in un nota Klas Bergling, padre dell'artista, circa il clamoroso e fulmineo sold out: "Sono molto grato a quanti vorranno condividere questo momento speciale con noi". Tutti i proventi dalla vendita dei biglietti saranno devoluti alla Tim Bergling Foundation, fondazione intitolata ad Avicii impegnata nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica su temi come disturbi psicologici e benessere mentale.