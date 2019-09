David Bowie, esce a novembre un cofanetto con inediti. Tracklist

Si intitola "David Bowie Conversation Piece" il nuovo cofanetto da cinque dischi dedicato all'indimenticabile voce di "Ziggy Stardust" che sarà distribuito ai mercati a partire dal prossimo 15 novembre: la raccolta, dedicata al primo periodo di attività dell'artista - nello specifico, al biennio compreso tra il 1968 e il 1969, includerà demo inediti, registrazioni effettuate in studi radiofonici e di ripresa (in compagnia del chitarrista John Hutchinson) e brani dal vivo eseguiti dai Feathers, trio fondato nella seconda metà del '68 dal futuro Thin White Duke con Hermione Farthingale e lo stesso Hutchinson, poi scioltosi l'anno successivo in concomitanza con la fine della relazione sentimentale che legava Bowie alla Farthingale.

Nel cofanetto, ovviamente, è presente in due versioni anche "Space Oddity", il secondo album pubblicato da Bowie nel '69 che il prossimo 4 novembre celebrerà il cinquantennale dalla pubblicazione: oltre alla versione originale del disco, il cofanetto includerà anche un nuova versione del lavoro interamente remixata da Tony Visconti, con - nella tracklist - presente anche "Conversation Piece", brano registrato durante le session per il disco ma lasciato fuori dalla tracklist come outtake in occasione della prima pubblicazione. Tra i remix, come extra, ci sarà anche una versione inedita di "Ragazzo solo, ragazza sola", versione in italiano della title track cantata dallo stesso Bowie e pubblicata per la prima volta in Italia nel 1970 il cui testo venne scritto da Mogol.

"È stato molto divertente trovare gemme nascoste grazie al tempo concessoci per remixare il disco", ha spiegato Visconti: "Un violino di chitarra qui, un trombone là, la voce di Marc Bolan in un coro e altri dettagli che abbiamo trascurato tanto anni fa, quando l'etichetta ci diede non più di una settimana per mixare l'album. E proprio in quei dettagli troverete David Bowie a 22 anni, che di lì a poco sarebbe partito per la conquista del mondo".

Ecco, di seguito, la tracklist completa di "David Bowie Conversation Piece":

CD 1 – HOME DEMOS

01. April’s Tooth Of Gold *

02. The Reverend Raymond Brown (Attends The Garden Fête On Thatchwick Green) *

03. When I’m Five *

04. Mother Grey

05. In The Heat Of The Morning

06. Goodbye 3d (Threepenny) Joe

07. Love All Around

08. London Bye, Ta-Ta

09. Angel Angel Grubby Face (Version 1)

10. Angel Angel Grubby Face (Version 2)

11. Animal Farm”

12. Space Oddity (Solo Demo Fragment)

13. Space Oddity (Version 1) With John “Hutch” Hutchinson

14. Space Oddity (Version 2) With John “Hutch” Hutchinson *

15. Space Oddity (Version 3) With John “Hutch” Hutchinson

16. Lover To The Dawn With John “Hutch” Hutchinson

17. Ching-a-Ling With John “Hutch” Hutchinson

18. An Occasional Dream With John “Hutch” Hutchinson

19. Let Me Sleep Beside You With John “Hutch” Hutchinson

20. Life Is A Circus With John “Hutch” Hutchinson

21. Conversation Piece *

22. Jerusalem *

23. Hole In The Ground With George Underwood *

CD 2 – The ‘Mercury’ Demos (With John “Hutch” Hutchinson)

01. Space Oddity

02. Janine

03. An Occasional Dream

04. Conversation Piece

05. Ching-a-Ling

06. I’m Not Quite (aka Letter To Hermione)

07. Lover To The Dawn

08. Love Song

09. When I’m Five

10. Life Is A Circus

CD 3 – Conversation Pieces (Mono)

01. In The Heat Of The Morning (Decca Mono Version)

02. London Bye, Ta-Ta (Decca Alternative Version)

BBC Top Gear Radio Session con la Tony Visconti Orchestra, registrato il 13 maggio 1968:

03. In The Heat Of The Morning

04. London Bye, Ta-Ta

05. Karma Man

06. When I’m Five

07. Silly Boy Blue

08. Ching-a-Ling

09. Space Oddity (Morgan Studios Version – Alternative Take) con John “Hutch” Hutchinson *

10. Space Oddity (U.K. Single Edit)

11. Wild Eyed Boy From Freecloud (Single B-side – Mono Mix)

12. Janine (Mono Mix)

13. Conversation Piece

BBC Dave Lee Travis Show Radio Session, registrato il 20 ottobre 1969

14. Let Me Sleep Beside You

15. Unwashed And Somewhat Slightly Dazed

16. Janine

CD 4 – 1969 stereo mixes

The Original David Bowie (aka Space Oddity) Album

01. Space Oddity

02. Unwashed and Somewhat Slightly Dazed (Inc. Don’t Sit Down)

03. Letter To Hermione

04. Cygnet Committee

05. Janine

06. An Occasional Dream

07. Wild Eyed Boy From Freecloud

08. God Knows I’m Good

09. Memory Of A Free Festival

Extras:

10. Wild Eyed Boy From Freecloud (Single B-side Stereo Mix)

11. Letter To Hermione (Early Mix) *

12. Janine (Early Mix) *

13. An Occasional Dream (Early Mix) *

14. Ragazzo Solo, Ragazza Sola (Full Length Version)

CD 5 – 2019 mixes (inediti)

The Space Oddity Album

01. Space Oddity

02. Unwashed and Somewhat Slightly Dazed

03. Letter To Hermione

04. Cygnet Committee

05. Janine

06. An Occasional Dream

07. Wild Eyed Boy From Freecloud

08. Conversation Piece

09. God Knows I’m Good

10. Memory Of A Free Festival

Extras

11. Wild Eyed Boy From Freecloud (Single Version)

12. Ragazzo Solo, Ragazza Sola

* = brani inediti