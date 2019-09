Paul McCartney a Glastonbury nel 2020? C'è una 'remota possibilità'

Non sarà un'edizione come tutte le altre, la prossima, per il festival di Glastonbury: la storia manifestazione diretta da Michael Eavis a Pilton, nel 2020, celebrerà i cinquant'anni di attività, e il suo patron - con la collaborazione della figlia Emily - è già al lavoro da tempo per offrire al pubblico della sua creatura uno show speciale in tutto e per tutto.

Tra i nomi che da qualche tempo a questa parte i bookmaker britannici - solitamente piuttosto affidabili nell'intercettare rumors e retroscena fatti trapelare da addetti ai lavori poco discreti - danno più probabili nel ruolo di headliner c'è anche quello di Paul McCartney: l'ex Beatle, che prima d'ora non aveva mai commentato il suo (possibile) coinvolgimento nella maratona musicale inglese, intervistato nella mattinata di oggi - giovedì 5 settembre - da Zoe Ball sulla seconda emittente radiofonica della BBC, ha voluto dire la sua al proposito.

"La gente dice che sarebbe bello se lo facessi, quindi sto iniziando a pensare se potrò farlo o se sarebbe una buona cosa. I miei figli mi dicono: 'Papà, dobbiamo parlare di Glastonbury', e penso di sapere cosa intendano", ha spiegato l'artista: "Loro ci vanno tutti gli altri, come un sacco di altra gente, e ci ho suonato tanto tempo fa, quindi credo sarebbe bello tornarci. Non saprei: dovrei sistemare alcune cose per provare a farlo, ma è chiaro che questa faccenda, ormai, sta diventando una specie di remota possibilità. Nel senso: al momento non c'è niente di deciso, ma la gente sta iniziando a parlarne...".

McCartney si esibì a Glastonbury nel 2015 - nel frame video qui sopra, la registrazione integrale della sua esibizione: "Paul oggi come oggi è in forma", spiegò Eavis alla vigilia dell'edizione 2019 del festival, esprimendo il desiderio di avere l'ex Beatle in cartellone per il 2020, "Speriamo di averlo per il cinquantesimo anniversario. Ma non stiamo a ricamarci sopra...".