Nuove date in autunno per "An evening with Manuel Agnelli"

Il frontman degli Afterhours, dopo le due date estive della band, torna in versione solista e riporta in scena ‘An Evening with Manuel Agnelli’.

Il fortunato show di canzoni in versione acustica, cover e storytelling assieme a Rodrigo D'Erasmo torna nei teatri italiani a partire da novembre, dopo le date di marzo e aprile. Il nuovo giro di concerti parte da Roma (18/11), per concludersi il 10 dicembre a Milano. Nel frattempo, oggi riapre a Germi, il locale dei due musicisti in zona Darsena a Milano: festeggia sei mesi con una festa e open stage.

I biglietti di ‘An Evening with Manuel Agnelli’ sono già disponibili sulle abituali prevendite. Ecco il racconto dello show nella videointervista di Rockol, la recensione della data milanese di aprile il calendario delle nuove date autunnali.

18.11 Roma, Auditorium Conciliazione

20.11 Brindisi, Teatro Verdi

22.11 Verona, Teatro Filarmonico

23.11 Brescia, Teatro Display

26.11 Ravenna, Teatro Alighieri

28.11 Varese, Teatro Open Job

30.11 Bologna, Auditorium Manzoni

02.12 Como, Teatro Sociale

04.12 Venezia, Teatro Goldoni

06.12 Firenze, Tuscany Hall

07.12 Asti, Palco 19

09.12 Parma, Teatro Regio

10.12 Milano, Teatro Degli Arcimboldi