Placido Domingo, nuove accuse di molestie sessuali. Il cantante: "Campagna denigratoria"

Nuova puntata dell'inchiesta dell'Associated Press: lo scorso 13 agosto l'agenzia aveva rivelato diverse accuse verso tenore e presidente dell'International Federation of the Phonographic Industry, da parte di otto tra cantanti e ballerine, che sostenevano di essere state molestate sessualmente dagli anni '80, durante il loro lavoro.

L'AP oggi, 5 settembre, riporta nuove accuse: 11 donne che dopo la prima pubblicazione hanno deciso di farsi avanti e raccontare le loro storie. Il report dell'agenzia si apre con quella di Angela Turner Wilson, cantante: nel 1999, all'età di 28 anni, lavorò con Dominfo a “Le Cid”, all'Opera di Washington. Sostiene che il cantante durante il trucco venne da lei, la afferrò prima per le spalle e poi le infilò le mani sotto il vestito, sui seni nudi: "Mi strinse violentemente e fu doloroso", ricorda la cantante, che sostiene di non avere parlato prima perché quello era il suo primo ruolo importante e aveva paura.

Come già il 13 agosto, Domingo ha affidato la risposta ad un comunicato diffuso dall'ufficio stampa Nancy Seltzer, che accusa l'agenzia e le donne di malafede: “La campagna in corso dell'AP per denigrare Placido Domingo non è solo inaccurata ma non etica. Queste nuove affermazioni sono piene di incongruenze e, come per la prima storia, per molti versi semplicemente errate.A causa di un'indagine in corso, non commenteremo i dettagli, ma contestiamo fortemente l'immagine fuorviante che l'AP sta tentando di dipingere del signor Domingo."