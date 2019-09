Jimmy Page, a dicembre un’antologia con foto rare dal suo archivio

Sarà pubblicato il prossimo mese di dicembre, in data ancora da definirsi, un volume di 384 pagine dedicato interamente a Jimmy Page e al suo percorso umano e artistico, con foto rare che attingono all’archivio personale del già chitarrista dei Led Zeppelin. “Jimmy Page: The Anthology” – che può già essere preordinata su Genesis Publications, dove trovate anche tutti i dettagli e qualche anticipazione – include, tra le altre cose, immagini delle chitarre di Page, gli abiti che il musicista britannico indossava sul palco, lettere e scatti d’archivio mai pubblicati prima d’ora.

“Jimmy Page: The Anthology” sarà stampato in edizione limitata – 2,500 copie numerate – e ognuna delle copie, in pelle nera, sarà autografata dall’artista. Il design dell’astuccio che contiene il libro è ispirato all’astuccio della prima chitarra elettrica di Page, una Resonet Futurama del 1958. La pubblicazione non è decisamente per tutte le tasche: il prezzo riportato su Genesis Publications è di 395 sterline (circa 436 euro).