Claudio Baglioni, stasera su Rai 1 il concerto 'Al Centro': scaletta e info

Torna anche questa sera, 4 settembre, su Rai 1, "Al Centro", lo spettacolo che Claudio Baglioni ha portato sul palco dell'Arena di Verona, con tre date, lo scorso mese di settembre, e che già lo scorso anno aveva raggiunto la prima rete Rai per la regia di Duccio Forzano: l'appuntamento è in prima serata, alle 21.25.

Il live, con un palco a trecentosessanta gradi posto al centro dello storico anfiteatro veneto - formula che il cantautore romano ha proposto anche nelle altre tappe del tour -, coinvolge 21 polistrumentisti e 25 artisti. Vi riproponiamo, se voleste arrivare preparati all'appuntamento televisivo di questa sera, la nostra recensione dello spettacolo del 14 settembre. Questa è invece la scaletta del concerto:

1) Questo piccolo grande amore

2) Porta Portese

3) Quanto ti voglio

4) Con tutto l’amore che posso

5) Amore bello

6) W l’Inghilterra

7) Io me ne andrei

8) E tu

9) Poster

10) Sabato Pomeriggio

11) Quante volte

12) Solo

13) Un po’ di più

14) E tu come stai?

15) I vecchi

16) Ragazze dell’est

17) Via

18) Strada facendo

19) Avrai

20) Uomini persi

21) Un nuovo giorno o un giorno nuovo

22) Notte di note, note di notte

23) E adesso la pubblicità

24) La vita è adesso

25) Mille giorni di te e di me

26) Acqua dalla luna

27) Noi no

28) Io sono qui

29) Le vie dei colori

30) Cuore di aliante

31) Sono io

32) Tutti qui

33) Con voi