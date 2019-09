Bruce Springsteen, il film ‘Western Stars’ esce (negli States) il 25 ottobre

Il film “Western Stars”, l’esordio alla regia di Bruce Springsteen, in collaborazione con Thom Zimny – già coinvolto per “Springsteen on Broadway” e per diversi documentari sul Boss e sulla E-Street Band – approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 25 ottobre. A riferirlo è Deadline, che getta così luce sulle sorti della pellicola dopo l’anteprima che andrà in scena nelle prossime settimane – la prima proiezione è il 12 settembre – al Toronto Film Festival della città canadese. Dopo la première alla rassegna nordamericana il film verrà mostrato nel corso di un paio di proiezioni esclusive per poi arrivare nei cinema. Non sono ancora stati, invece, svelati i dettagli sulle proiezioni fuori dai confini degli stati a stelle e strisce. Potete vedere il trailer di “Western Stars”, diffuso nel corso dell’estate, qui.

Il film è, come ovvio, strettamente legato all’ultimo capitolo discografico del rocker del New Jersey, uscito nel mese di giugno, a circa cinque anni di distanza da “High Hopes”. Sapendo che il disco non sarebbe stato portato in tour Springsteen aveva fatto sapere che il film avrebbe in qualche modo sopperito alla mancata attività dal vivo mostrando ai fan la testimonianza della genesi dell’album.

Ieri, 3 settembre, la voce di “Born To Run” ha annunciato la diffusione di "The live series: songs of love", terzo capitolo delle “The live series”, che può già essere ascoltato sulle piattaforme streaming.