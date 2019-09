R.E.M., ecco la nuova versione di "What's The Frequency, Kenneth?"

Ieri vi abbiamo raccontato i dettagli di "Monster 25", la ristampa dell'album dei R. E.M. originariamente pubblicato nel '94: un box di 6CD, che conterrà demo, live e quant'altro. La particolarità della pubblicazione del gruppo di Athens, che arriva il 1° novembre, è che conterrà una nuova versione dell'album, remixata dal produttore originale, Scott Litt. Secondo le note di copertina,

La versione originale era densa di chitarre e feedback con la voce mixata all'interno del muro di suono. In questa versione alternativa le chitarre sono state messe più indietro nel mix e la voce è stata spinta in avanti per creare un suono più aperto e dare spazio ai testi, spesso rivelatori

La band ha diffuso un primo esempio, "What's The Frequency, Kenneth?": in questo remix la canzone perde gli effetti di distorsione e il "tremolo" della chitarra di Peter Buck, e mette Michael Stipe in evidenza. Al tempo, il disco venne molto criticato per questo suono "carico", soprattutto dai fan recenti che avevano scoperto la band con "Out of time" e "Automatic for the people".

ecco invece la versione originale, per chi vuole fare un confronto