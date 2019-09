Renato Zero, arriva il 4 ottobre ‘Zero il folle’: tracklist e cover

Lo staff del Re dei Sorcini ha reso nota la data d’uscita del prossimo capitolo discografico di Renato Zero: “Zero il folle” – questo il titolo dell’ideale seguito di "Zerovskij" – farà il suo ingresso nei negozi di dischi, fisici e digitali, il prossimo 4 ottobre. Registrato a Londra, il disco è stato affidato, dal punto di vista della produzione artistica e degli arrangiamenti, a Trevor Horn, già al lavoro con artisti come, per citarne alcuni Paul McCartney e Rod Stewart: il produttore aveva in precedenza fatto squadra con l’artista romano per la realizzazione dell’album del 2013 “Amo”. Ecco la tracklist e la cover di “Zero il folle”:

"Mai più da soli"

"Viaggia"

"La culla è vuota"

"Un uomo è..."

"Tutti sospesi"

"Quanto ti amo”

"Che fretta c'è"

"Ufficio reclami"

"Questi anni miei"

"Figli tuoi"

"La vetrina"

"Quattro passi nel blu"

"Zero il folle"

Il primo singolo estratto dal disco, la opening track “Mai più da soli”, era già stato pubblicato da Zero lo scorso mese di maggio: potete ascoltare la canzone qui.

A partire dal 1° novembre la voce di “I migliori anni della nostra vita” porterà la nuova musica e i classici del suo repertorio in tour con una serie di date che prenderanno il via a Roma: la tournée giungerà al suo capolinea il 25 gennaio prossimo.