Festival di Castrocaro 2019: ecco chi ha vinto

È la ventunenne Debora Manenti, originaria di Cazzago S. Martino, in provincia di Brescia, la vincitrice della sessantaduesima edizione del Festival di Castrocaro, la cui finale si è tenuta ieri sera, 4 settembre.

Gli altri concorrenti che si sono sfidati nel corso della finale della storica rassegna della cittadina dell’Emilia-Romagna, condotta quest’anno da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono – valutati dai giudici Simona Ventura, Andrea Delogu, Elodie, Bruno Santori e Maurizio Vandelli -Alfredo Bruno, Anita Guarino in arte Anita, Gaia Gemmellaro, Giovanni Arichetta, Michele Sechi in arte Mike Baker, Nicole Frendo, Riad Souala, Roberto Tornabene in arte Berna e Rosario Canale in arte Kram.

Il Festival di Castrocaro o Concorso per Voci Nuove è nato nel 1957, sei anni dopo il più celebre Festival di Sanremo, e da quel momento è andato in scena ogni anno. Dalla kermesse sono passati artisti come – per citarne alcuni - Alice, Michele Zarrillo, Luca Barbarossa e Zucchero.