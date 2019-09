Jovanotti, nuove risposte degli ambientalisti: parlano il WWF e Angelo Bonelli (Verdi)

Continuano le risposte al post pubblicato ieri, lunedì 2 settembre, da Jovanotti: il cantante, con toni molto duri, aveva attaccato il mondo ambientalista, definito "più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi". Jovanotti sosteneva che le diverse critiche fatte al suo festival itinerante Jova Beach Party, erano prive di fondamento e frutto di una ricerca di visibilità. ENPA e Legambiente, le due associazioni citate direttamente dal cantante, hanno risposto già tra ieri e questa mattina. Nel corso di oggi sono intervenuti il coordinatore esecutivo dei Verdi Angelo Bonelli e il WWF, che ha collaborato a Jova Beach Party.

Bonelli ha parlato con l'AdnKronos, spiegando:

'Sono rimasto esterrefatto dalla superficialità con cui Jovanotti ha affrontato la questione ecologica. E’ stato da cafoni accusare gli ambientalisti di essere peggio della fogna di Nuova Delhi, sia nei confronti degli ambientalisti, sia nei confronti degli indiani. Le fake news le subiamo ogni giorno noi ambientalisti, a partire da quelli che dicono che i cambiamenti climatici non esistono o che siamo contro il progresso o addirittura al servizio di interessi economici. (...)

Caro Jovanotti, se non ci fossero stati gli ambientalisti in Italia non ci sarebbero state molte conquiste dalla legge sui parchi, dalle rinnovabili, in agricoltura, nell’efficienza energetica ecc. Pessima, pessima caduta di stile da parte di Jovanotti, la prossima volta abbia più rispetto: un comportamento ecologico oltre che educato