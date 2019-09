Pearl Jam in studio per il nuovo album

Si parla, questa volta in maniera più concreta, del nuovo album dei Pearl Jam. Nei giorni scorsi diverse testate avevano ripreso alcune voci sul futuro della band di Eddie Vedder. Ma i ragazzi di Pearljamonline.it, storico fan site italiano, sono tra i più affidabili in circolazione - e non solo in italia. E raccontano un dato: secondo le loro fonti, la band è finalmente tornata in studio a Seattle per riprendere la lavorazione del seguito di "Lightning bolt", uscito ormai quasi 5 anni fa.

possiamo ora confermare che proprio in questi giorni il gruppo sta provando a Seattle nuovo materiale destinato al loro – attesissimo – undicesimo disco in studio.

Il sito non dà altri dettagli, ma la notizia è quella. Perché la lavorazione dell'album è stata iniziata e discussa più volte. Il sito la ricostruisce minuziosamente in questo post. Ricordiamo che nel marzo 2018 la band aveva pubblicato un singolo inedito, "Can’t Deny Me", inciso il febbraio precedente e co-prodotta assieme a Brendan O’Brien. La canzone che però non ha avuto altri seguiti e la band è andata in tour, arrivando la stessa estate in Italia.