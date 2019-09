Roger Waters canta "Wish you were here" per Julian Assange

Sarà a Venezia a presentare il suo film "Us+Them" nei prossimi giorni, ma intanto Roger Waters non rinuncia al suo ben noto attivismo politico: ieri, 3 settembre, era a Londra ad un rally di protesta a supporto di Julian Assange. Il fondatore di Wikileaks si è rifugiato per sette anni nell'ambasciata dell'Ecuador, sostenendo che le accuse di molestie sessuali che gli erano state rivolte in Svezia era pretestuose, e che dopo l'estradizione nel paese scandinavo sarebbe arrivata l'estradizione neglo Stati Uniti, dove è accusato di avere diffuso documenti classificati. La scorsa primavera l'Ecuador gli ha revocato l'asilo politico, e Assange è stato arrestato a Londra. Waters sostiene la sua scarcerazione, e che il suo arresto è in realtà contro il "free spech".

Ecco il video della performance.

ecco un riassunto della giornata