Lou Reed, un ricordo di Martin Scorsese per il libro ufficiale con i testi

Il prossimo 7 novembre tornerà in libreria "I'll be your mirror", volume ufficiale che raccoglie i testi delle canzoni di Lou Reed. Il libro è fuori catalogo da tempo, verrà ripubblicato da Faber & Faber in versione aggiornata, con i testi di "Lulu", l'album con i Metallica del 2011, e nuove introduzioni del regista Martin Scorsese e dela vedova Laurie Anderson.

Il libro del grande rocker scomaparso nel 2013 consta di 672 pagine e sarà disponibile anche in una edizione limitata da 100 sterline, tirata in 250 copie, con design a colori invertiti stampato su carta lucida su specchio argento riflettente, un cofanetto in stoffa nera e un opuscolo facsimile di testi scritti a mano inediti di" Sally Can’t Dance ".

Ecco la copertina dell'edizione limiata