Warner Chappell, firmato un accordo con Raige

La Warner Chappell Music Italia ha stretto un accordo editoriale con Raige, all'anagrafe Alex Andrea Vella, apprezzato artista solista e già co-autore di brani come "Il mestiere della vita" (Tiziano Ferro), "Direzione la vita" (Annalisa) e "Acqua su Marte" (Tormento feat. J-Ax). "Sono molto orgoglioso che Alex abbia scelto Warner Chappell come partner editoriale", ha fatto sapere, in una nota, l'A&R Manager di Warner Chappell Music Italiana Riccardo Loda: "Raige è un talento unico, la sua scrittura vivida e ricca di emozioni è ciò che stavamo cercando. Iniziamo ora, condividendo la stessa determinazione, a costruire insieme un percorso fatto di successi e amore per la musica".

"E' stata una scelta facile per me, con queste persone condividiamo lo stesso amore per la musica, la stessa passione e nei loro uffici si respira voglia di cambiamento, necessità di non fermarsi", ha commentato, dal canto suo, Raige: "Con Warner Chappell il mio lavoro di autore sarà prioritario come mai prima d'ora. Dovrò scavare a fondo per portare alla luce il bello e il brutto, e per trovare ancora il coraggio di raccontare entrambi".