Avicii, un concerto-tributo a dicembre con ospiti speciali

E' stata programmata per il prossimo 5 dicembre alla Friends Arena di Stoccolma una speciale serata musicale per ricordare Avicii, la star svedese della consolla trovata cadavere in un resort di lusso a Muscat, in Oman, in seguito a quello che secondo gli investigatori è stato un gesto estremo: tutti i proventi dalla vendita dei biglietti (disponibili qui) per l'evento saranno devoluti alla fondazione intitolata all'artista, che si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del benessere psicologico e della prevenzione dei suicidi.

Ad animare la serata - i cui biglietti saranno disponibili a partire dal prossimo giovedì, 5 dicembre - prenderanno parte sia Dj di caratura internazionale come David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke e Nicky Romero che cantanti come Aloe Blacc, Adam Lambert (insieme a Brian May e Roger Taylor nell'ultima incarnazione dei Queen), Alex Ebert, Rita Ora e Joe Janiak.

"Tim aveva in programma di portare la sua musica su un palco insieme a una grande band dal vivo", ha spiegato, presentando l'evento, il padre di Avicii, Klas Bergling: "Ora stiamo realizzando il suo sogno, offrendo ai suoi fan di ascoltare le sue canzoni in un modo unico".

"Siamo grati che i suoi amici, produttori, artisti e colleghi vengano a Stoccolma per aiutare la nostra causa", ha aggiunto Bergling: “Hanno tutti espresso un sincero interesse di impegnarsi negli sforzi per porre un argine alla diffusione delle malattie mentali e dare il loro sostegno al nostro lavoro con la Fondazione Tim Bergling. Non vediamo l'ora che arrivi quella sera, che sarà un punto di partenza per il lavoro della Fondazione in futuro".

Ecco, di seguito, gli artisti confermati al concerto tributo in memoria di Avicii del prossimo 5 dicembre a Stoccolma: ulteriori nomi verranno comunicati nel corso delle prossime settimane.

– Adam Lambert

– David Guetta

– Kygo

– Dimitri Vegas & Like Mike

– Laidback Luke

– Nicky Romero

– Alex Ebert

– Aloe Blacc

– Amanda Wilson

– Andreas Moe

– Audra Mae

– Blondfire

– Bonn

– Carl Falk

– Dan Tyminski

– Daniel Adams Ray

– Joe Janiak

– Nick Furlong

– Otto Knows

– Rita Ora

– Sandro Cavazza

– Simon Aldred

– Vargas Lagola

– Zak Abel